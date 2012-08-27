〔中国新债〕鄂尔多斯资源近期将发行至多40亿元双品种公司债--IFR

更正-金属期市：期铜下滑，因美元急升激发获利了结
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透8月27日电---据汤森路透旗下IFR报导，内蒙古鄂尔多斯资源将于近期发行总额不超过40亿元人民币（6.3亿美元）双品种公司债券。
接近交易人士表示，本期公司债券将分为5年期和5+2年期两个品种，初始发行量各半；且两个品种初设发行利率均在5.50%左右。
公司已委任国泰君安和中信证券(600030.SS)(6030.HK)担任是次交易联席主承销商，债券和发行人信用评级同为AA+级。(完)
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--整理 张喜良; 审校 杨淑祯
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)