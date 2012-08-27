〔中国新债〕鄂尔多斯资源近期将发行至多40亿元双品种公司债--IFR

路透8月27日电---据汤森路透旗下IFR报导，内蒙古鄂尔多斯资源将于近期发行总额不超过40亿元人民币（6.3亿美元）双品种公司债券。

接近交易人士表示，本期公司债券将分为5年期和5+2年期两个品种，初始发行量各半；且两个品种初设发行利率均在5.50%左右。

公司已委任国泰君安和中信证券(600030.SS)(6030.HK)担任是次交易联席主承销商，债券和发行人信用评级同为AA+级。(完)

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