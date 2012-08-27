英国希望就阿桑奇问题与厄瓜多尔重启谈判

更正-金属期市：期铜下滑，因美元急升激发获利了结
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦8月26日---英国周日表示，仍寻求就维基解密创始人阿桑奇进入厄瓜多尔驻英国大使馆一事达成外交解决方案，英厄两国都已采取措施化解阿桑奇寻求避难引发的两国间纠纷。
厄瓜多尔总统科雷亚周六表示，英国已经撤销进入使馆逮捕阿桑奇的威胁，他认为这起“不幸的事件”目前已经结束。
英国外交部女发言人称，“我们仍致力于已经启动的对话程序，我们希望与厄瓜多尔政府恢复谈判。”
英国外交部表示，周五在华盛顿参加美洲国家组织（OAS）会议的一名英国外交官邀请厄瓜多尔就阿桑奇问题恢复“建设性磋商”。“我们认为两国能够找到外交解决方案，”根据英国外交部发布的声明，这位未具名的外交官作了上述表示。
科雷亚周六通过媒体发表讲话时对此作出了回应。他表示，“我们认为这起不幸的事件已经过去了，此前英国表示将闯入我们的大使馆，这是个重大的外交错误。”
美洲国家组织对英国的威胁进行了谴责，南美国家外长们支持科雷亚的立场，即英国的威胁是不可接受的，可能制造一个危险的先例。（完）
--编译：王凤昌 发稿：程芳
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)