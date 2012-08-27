《中国报摘》--其他报纸重要消息8月27日

更正-金属期市：期铜下滑，因美元急升激发获利了结
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
**上海证券报**
--继几天前太平人寿拿到股权和不动产投资"双牌照"后,中国太保(601601.SS)(2601.HK)昨日宣布,其已成为保险业内首家产、寿险公司及资产管理公司同时获得股权投资和不动产投资全牌照的保险集团.太保在股权和不动产投资的上限规模可以接近2,000亿元人民币.
**人民日报**
--评论员文章称,中国经济趋稳基础尚不牢固,一些不确定因素还可能带来新的冲击,下行压力仍然较大.因此需要进一步提高宏观调控水平,主动应对,有所作为.
--深圳自本月25日起,事业单位新聘员工将试行"社会养老保险+职业年金"的养老保障制度.新聘员工将参加社会养老保险,而作为基本养老的补充,职业年金的缴费则列入事业单位年度预算,由单位全额缴交.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 林琦/乔艳红; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)