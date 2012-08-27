〔德国个股〕蒂森克虏伯拟出售美国和巴西钢铁厂,作价88亿美元--报导

路透法兰克福8月26日电---德国钢铁商蒂森克虏伯(TKAG.DE)执行长周日对德国周日世界报表示,公司计划将美国和巴西工厂分别至少按账面价值出售,价值约70亿欧元(88亿美元).

蒂森克虏伯去年境况直下,录得净亏损,受巴西和美国业务扩张的成本冲击,由于需求趋疲,原材料价格上涨,扩张不但没有成功,反而造成拖累.

蒂森克虏伯目前在为业务瘦身,以降低负债,并集中精力经营欧洲中心地区的业务,公司已出售不锈钢和超级游艇业务,目前还打算将巴西和美国工厂等资产出售.

蒂森克虏今年5月中旬将其持有的73%巴西工厂权益和在美国阿拉巴马全新的平轧碳钢工厂对外出售,这两家工厂数年来一直业务落后且成本超支.

分析师对这两家工厂是否值那么多钱表示怀疑.他们计算的价值为30-40亿欧元,预计还要进一步减记.

分析师还认为,这些资产的潜在买家包括安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)、美国钢铁(U.S.Steel)(X.N)、河北钢铁(000709.SZ)、宝钢(600019.SS)和浦项钢铁(005490.KS).(完)