更正-金属期市：期铜下滑，因美元急升激发获利了结
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透北京8月27日电---以下为中国国家统计局公布宏观经济指标,以及海关公布外贸进出口 快讯的日程: 公布日期 经济指标 数据日期 8月 8/27 规模以上工业企业利润 1-7月 9月 9/3 汇丰中国制造业PMI终值 8月 9/9 工业品价格指数(PPI) 8月 居民消费价格指数(CPI) 8月 城镇固定资产投资 8月 社会消费品零售总额 8月 工业增加值 8月 房地产投资和销售情况月度报告 8月 9/10 进出口贸易数据 8月 9/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 8月 9/27 规模以上工业企业利润 1-8月 10月 10/13 进出口贸易数据 9月 10/15 工业品价格指数(PPI) 9月 居民消费价格指数(CPI) 9月 10/18 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 城镇固定资产投资 9月 社会消费品零售总额 9月 工业增加值 9月 房地产投资和销售情况月度报告 9月 70个大中城市住宅销售价格月度报告 9月 10/27 规模以上工业企业利润 1-9月 11月 11/9 工业品价格指数(PPI) 10月 居民消费价格指数(CPI) 10月 城镇固定资产投资 10月 社会消费品零售总额 10月 工业增加值 10月 房地产投资和销售情况月度报告 10月 11/10 进出口贸易数据 10月 11/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 10月 11/27 规模以上工业企业利润 1-10月 12月 12/9 工业品价格指数(PPI) 11月 居民消费价格指数(CPI) 11月 城镇固定资产投资 11月 社会消费品零售总额 11月 工业增加值 11月 房地产投资和销售情况月度报告 11月 12/10 进出口贸易数据 11月 12/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月 12/27 规模以上工业企业利润 1-11月 注:1.本表中的公布日期为国家统计局初步计划,如有变化将及时更新. 详情请查看国家统计局网站 here 2.年度和季度国民经济运行情况新闻发布会上,国内生产总值将一并公布.(完) --整理 李然 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN] 欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN] 中国..........[ECI-DIARY-CDS] 已公布经济指标一览 美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN] 欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN] 中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN] 澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)