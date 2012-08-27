〔中港个股〕海通证券拟向香港子公司增资48.5亿港元,短期尚无收购设想

路透上海8月27日电---中国大型券商--海通证券股份有限公司(600837.SS)(6837.HK)周一宣布拟向香港子公司增资48.5亿港元.公司高层表示,此项增资是运用H股首次公开发行(IPO)所募资金,主要是为了拓展海外业务,短期内尚不会用于海外收购.

"我们海外收购目前还没有目标,"海通证券副总裁,董事会秘书金晓斌在业绩说明会上指出,公司海外收购是有一定标准的,即要有品牌和网点、有现金流、与海通业务存在互补性及不摊薄公司股本回报率(ROE).

海通证券周一公告称,拟以认购全资子公司海通国际控股公司定向发行的48.5亿港元可转换公司债形式,补充该香港子公司资本,进一步发展海外业务,为潜在的海外并购活动提供资金支持.

海通国际控股是海通国际(0665.HK)控股股东,后者是海通证券2009年斥资约20亿港元收购原香港大福证券控股权后更名组建的.

中国最大的券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)去年H股IPO上市后,今年即宣布以12.52亿美元收购法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)旗下里昂证券(CLSA),兑现其H股募资投向中所列的海外收购计划.

**拓展海外业务**

金晓斌表示,通过认购可转债的形式,公司这部分资金收益率可翻倍增至6%,而香港子公司的资本实力亦得到有力的补充.不过该项计划尚需取得监管部门的批准.

海通证券总裁助理陈春钱补充称,这次增资主要为了帮助香港子公司拓展海内外资本市场联动相关的业务,例如B股转道发行H股融资或海外上市中资公司私有化.这些业务不仅是投行服务,而是一揽子综合配套服务.

海通国际控股上半年共实现营业收入6.08亿港元,共完成承销项目7个,承销金额63.3亿港元,位列中资投行第一名.海通国际控股还成功发行首支RQFII(人民币合格境外机构投资者)产品,资产管理规模42亿港元.

海通证券H股于今年4月在港交所挂牌交易,募集约130亿港元.除了部分资金用于增资香港子公司,大部分已充实公司国内业务,这给公司推进多项创新业务打下很好的基础.

例如,6月海通证券宣布其融资融券业务规模增加70亿元,其中约23亿元人民币来源于H股募集资金;并向其直接投资子公司--海通开元投资有限公司增资20亿元.

"最近推出的一些创新大多是资本耗费型的,IPO给公司提供了资金保障."金晓斌指出,未来公司将在转融通、债券分级资产管理计划、代销金融产品等方面进行创新突破,给公司提供新的增长动力.

海通证券周一公布的中报显示,上半年公司实现净利20.26亿元,同比下降9.36%;基本每股收益0.23元.海通证券A股周一午后报8.22元,跌0.29元,或3.41%.(完)