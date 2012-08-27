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货币新闻 | 2012年 8月 27日 星期一 09:15 BJT

〔韩国个股〕三星电子重挫逾7%,因在与苹果专利战中遭遇惨败(更新版)

(新增细节)

路透首尔8月27日电---韩国三星电子(005930.KS)周一重挫超过7%,因苹果(AAPL.O)在与三星电子之间的专利战中大获全胜,令人对三星智能手机业务的前景感到担心.目前智能手机业务是三星最大的获利来源.

美国一家法院的陪审团周五判定,三星电子抄袭了苹果热卖的iPhone和iPad关键技术,并要求三星赔偿后者10.5亿美元.[ID:nSB1744160]

三星电子股价重挫7.5%至118.3万韩元(1,000美元),创下近四年来最大单日百分比跌幅.韩股大盘股指.KS11下滑0.5%.

"(三星股价)在未来几日不可避免将出现调整,因为损害赔偿金额远超市场预期,而且还存在可能遭遇销售禁令等更多的不确定性."大信证券分析师John Park表示.

分析师估计,三星电子今年获利将由于专利相关拨备增加而下滑4%.

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