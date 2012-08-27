〔韩国个股〕三星电子重挫逾7%,因在与苹果专利战中遭遇惨败(更新版)

标题新闻：富国银行开除四名涉零售银行不当销售操作的管理中层，并取消其分红和股票奖励
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(新增细节)
路透首尔8月27日电---韩国三星电子(005930.KS)周一重挫超过7%,因苹果(AAPL.O)在与三星电子之间的专利战中大获全胜,令人对三星智能手机业务的前景感到担心.目前智能手机业务是三星最大的获利来源.
美国一家法院的陪审团周五判定,三星电子抄袭了苹果热卖的iPhone和iPad关键技术,并要求三星赔偿后者10.5亿美元.[ID:nSB1744160]
三星电子股价重挫7.5%至118.3万韩元(1,000美元),创下近四年来最大单日百分比跌幅.韩股大盘股指.KS11下滑0.5%.
"(三星股价)在未来几日不可避免将出现调整,因为损害赔偿金额远超市场预期,而且还存在可能遭遇销售禁令等更多的不确定性."大信证券分析师John Park表示.
分析师估计,三星电子今年获利将由于专利相关拨备增加而下滑4%.
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* 美联储官员梅斯特和哈克暗示不久将会升息 * 欧元走软，因法国和荷兰的大选风险 * 投资者静待本周联储官员的讲话 * 欧元兑挪威克郎触及2015年7月以来最低 (新增文末收盘表格) 路透纽约2月21日 - 美元周二普涨，兑欧元有望录得两周来最大单日涨幅，受助于美国 联邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话和欧洲政治前景的不确定性。 克利夫兰联储总裁梅斯特在周一晚些时候表示，如果经济继续维持当前的表现，她不会 对在现阶段升息感到不安。另外，Market News International援引费城联储总裁哈克的话报导称，有在3月升息的可能性。 投资者还在等待本周晚些时候美联储理事鲍威尔、亚特兰大联储总裁洛克哈特，以及达 拉斯联储总裁柯普朗的讲话。 “尽管市场已经在一定程度上消化了美联储3月升息的前景，但尚未完全消化，”Chapd elaine Foreign Exchange的董事总经理Douglas Borthwick说。 根据CME Group的FedWatch工具，周
路透费城2月21日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名鹰派官员周二表示，美国经济恢复正常、劳动力市场再度变得稳健、通胀上升，重申其预期联储今年将升息三次的看法。