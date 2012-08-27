《新兴市场重要经济事件预告》--8月27日-9月3日

更正-金属期市：期铜下滑，因美元急升激发获利了结
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
(除特别说明外,均为GMT时间)
8月27日(一)
莫斯科--在2012年亚太经合组织(APEC)财长会议前,美国财政部负责国际事务的次长布雷纳德(Lael Brainard)主持一个电话会议(1600).
香港--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就美国经济和货币政策前景发表演说(0930)
印度甘吉布勒姆--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty在印度联合银行(Union Bank of India)主办的金融包容性研讨会上致开幕辞(0430).
新德里--印度和中国贸易部长会商贸易相关议题.
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定.
布加勒斯特--罗马尼亚央行公布月度公告最终版.
8月28日(二)
法兰克福--欧洲央行(ECB)发表欧元区货币发展报告(0800).
布达佩斯--匈牙利央行举行利率决策会议(1300).
纽约州伊萨卡--印度央行总裁苏巴拉奥在外交政策杰出演讲嘉宾系列讲座中发表演讲,题为"全球化世界中的印度:一些政策困境."
巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至8月29日).
8月29日(三)
第比利斯--格鲁吉亚(乔治亚)央行举行货币政策委员会会议.
莫斯科--亚太经合组织(APEC)副财长和央行副行长会议.
基辅--国际货币基金组织(IMF)代表团访问乌克兰,讨论2013年预算、能源部门改革和社会事业的技术问题(至9月5日).
纽约--印度央行总裁苏巴拉奥在亚洲学会发表演讲,题为"印度央行:一些政策挑战."
巴西利亚--巴西央行宣布利率决议(1100).
萨拉热窝(塞拉耶佛)--波斯尼亚议会就2012年预算修正案进行表决.
8月30日(四)
华盛顿--Brookings-国际治理创新中心(CIGI)-G24(24国国际货币政策事务及发展政府间组织)高层研讨会,主题为配额改革.
莫斯科--亚太经合组织(APEC)财政部长级会议.
奥地利阿尔巴赫--罗马尼亚央行副总裁Cristian Popa在2012年阿尔巴赫金融市场座谈会,发表主旨演说(1430).
基希涅夫(基西纳乌)--摩尔多瓦央行货币政策会议.
圣保罗--巴西财政部长曼特加在Apimec第22届年度峰会上,就未来几年巴西经济前景和金融分析师角色发表演讲(1200).
8月31日(五)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.
圣地亚哥--智利央行公布8月议息会议的会议纪录(1230).
9月1日(六)
金边--第44届东南亚国家联盟(ASEAN)经济部长及相关会议,第14届东盟-湄公河流域开发合作(AMBDC)部长级会议,以及第四届湄公河-日本经济部长会议(最后一日).
9月2日(日)
莫斯科--亚太经合组织2012年领导人周(至9月9日).
9月3日(一)
暂无重要经济事件.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张若琪
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)