《全球主要国家债券发行预告》--8月27日-9月3日

更正-金属期市：期铜下滑，因美元急升激发获利了结
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透8月27日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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8/27 0600 德国 30亿欧元 2013年8月28日到期的12个月期国库券
8/27 1530 美国 13周和26周期国库券
8/28 西班牙 三个月和六个月期国库券
8/28 意大利 标售零息/BTPei债券
8/28 0130 日本 流动性供给标售
8/28 1530 美国 四周期国库券
8/28 1700 美国 两年期公债
8/28 加拿大 104亿加元 2012年12月6日到期的98天期国库券
8/28 加拿大 38亿加元 2013年2月28日到期的182天期国库券
8/28 加拿大 38亿加元 2013年8月29日到期的364天期国库券
8/29 意大利 2013年2月28日到期的六个月期BOT债券
8/29 加拿大 29亿加元 三年期债券
8/29 1700 美国 五年期公债
8/30 意大利 中长期债券
8/30 0120 日本 三个月期贴现国库券
8/30 0130 日本 两年期公债
8/30 1700 美国 七年期公债
8/31 英国 国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 肖群英;审校 张若琪
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)