〔国际油市〕原油期货上涨超过1美元,因热带风暴Isaac逼近墨西哥湾

更新版 1-《全球汇市》美元普涨，因美联储官员的鹰派讲话和欧洲政治风险

* 美联储官员梅斯特和哈克暗示不久将会升息 * 欧元走软，因法国和荷兰的大选风险 * 投资者静待本周联储官员的讲话 * 欧元兑挪威克郎触及2015年7月以来最低 (新增文末收盘表格) 路透纽约2月21日 - 美元周二普涨，兑欧元有望录得两周来最大单日涨幅，受助于美国 联邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话和欧洲政治前景的不确定性。 克利夫兰联储总裁梅斯特在周一晚些时候表示，如果经济继续维持当前的表现，她不会 对在现阶段升息感到不安。另外，Market News International援引费城联储总裁哈克的话报导称，有在3月升息的可能性。 投资者还在等待本周晚些时候美联储理事鲍威尔、亚特兰大联储总裁洛克哈特，以及达 拉斯联储总裁柯普朗的讲话。 “尽管市场已经在一定程度上消化了美联储3月升息的前景，但尚未完全消化，”Chapd elaine Foreign Exchange的董事总经理Douglas Borthwick说。 根据CME Group的FedWatch工具，周