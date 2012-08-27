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货币新闻 | 2012年 8月 27日 星期一 09:20 BJT

〔国际油市〕原油期货上涨超过1美元,因热带风暴Isaac逼近墨西哥湾

路透新加坡8月27日电---原油期货周一跳涨超过每桶1美元,受供应忧虑推动,因热带风暴Isaac恐将导致美国墨西哥湾的大部分近海石油生产停顿.

0104GMT,10月布兰特原油期货LCOc1升1.02美元,至每桶114.61美元;美国原油期货CLc1上涨1.24美元,至每桶97.39美元.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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