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货币新闻 | 2012年 8月 27日 星期一 09:14 BJT

〔中国公开市场〕一级交易商今日可同时申报正/逆回购需求--业内人士

路透上海8月27日电---业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限为七天及14天,正回购期限为28天及91天.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.

上周央行公开市场亦可同时申报正/逆回购需求,但仍只进行了逆回购操作,当周共进行3,650亿元人民币逆回购操作,净投放量达2,780亿元,为连续第三周实现净投放,且净投放量创七个月来单周最高.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作. (完)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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