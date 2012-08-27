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亚洲 | 2012年 8月 27日 星期一 09:03 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--8月27日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:
  
  中国农业发展银行至多150亿元人民币七年期固息金融债10:00-11:00招标
  彩虹股份(600707.SS)8亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),平安银行主承
  联通公司150亿元两个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工行及农行主承 
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  二、新债上市:

  进出口银行150亿元七年期固息债120312,票面利率3.94%
  肥城城市资产经营公司9亿元六年期固息债1280230,票面利率7.10%
  广州经济技术开发区25亿元10年期固息债1280232,票面利率6.70%
  福建龙岩城投8亿元七年期固息债1280233,票面利率7.45%
  新疆新业国资6.6亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280236,票面利率6.20%
  昆明交通产业14亿元五年期固息债1280238,票面利率6.60%
  昆明交通产业13亿元七年期固息债1280239,票面利率6.95%
  铁道部100亿元10年期固息债1280243,票面利率4.68%
  铁道部100亿元15年期固息债1280244,票面利率5.00%
  常州交通产业集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280247,票面利率6.80%
  五矿集团20亿元三个月期超短期融资券011233001,票面利率3.84% 
  天津市建工集团3亿元一年期短融041260049,票面利率5.10% 
  上海外高桥集团4亿元一年期短融041253048,票面利率4.31% 
  南方工业集团18亿元一年期短融041261029,票面利率3.96% 
  长园集团(600525.SS)3亿元一年期短融041260050,票面利率5.60% 
  浦东建设(600284.SS)3亿元一年期短融041264022,票面利率4.69% 
  江苏弘盛建工集团2亿元一年期短融041263004,票面利率6.40% 
  红豆集团7亿元一年期短融041252033,票面利率4.98% 
  山推股份(000680.SZ)5亿元五年期中期票据1282301,票面利率5.26%
  江苏阳光集团7.5亿元五年期中票1282300,票面利率6.20%
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  三、缴款: 

  昊华能源(601101.SS)5亿元一年期短融
  中国北车601299.SS20亿元六个月期超短融
  甘肃公路航空旅游投资集团20亿元一年期短融
  甘肃电力投资集团8亿元一年期短融
  辽宁成大(600739.SS)5亿元一年期短融
  江阴苏龙热电6亿元一年期短融
  马钢集团10亿元三年期中票
  武钢集团60亿元三年期中票
  河南交通投资集团20亿元五年期中票
  财政部300亿元10年期固息国债120015,票面利率3.39%
  国家开发银行200亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债120237,基本利差0.92%
  重庆迈瑞城建13亿元七年期固息债1280240,票面利率6.82%
  宝钛集团7亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280245,票面利率5.40%
  上海城开集团15亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280246,票面利率6.50%
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  四、还本付息:

  财政部319.4亿元七年期固息国债050009到期兑付,票面利率2.83%
  农业发展银行190.8亿元三年期固息金融债090412到期兑付,票面利率2.75%
  中国铁建(601186.SS)(1186.HK)100亿元三年期中票0982114到期兑付,票面利率3.40%
  潍坊7.4亿元两年期浮息(一年定存基准)中小企业集合票据1083006到期兑付,基本利差0.90%
  珠江啤酒(002461.SZ)5亿元一年期短融1181368到期兑付,票面利率6.36%
  武汉商贸国有控股集团3.5亿元一年期短融1181370到期兑付,票面利率6.68%
  中国联合网络通信公司150亿元一年期短融1181371到期兑付,票面利率5.23%
  国电集团82亿元一年期短融1181372到期兑付,票面利率5.41%
  冀东发展集团7亿元一年期短融1181373到期兑付,票面利率5.89%
  北京粮食集团3亿元一年期短融1181374到期兑付,票面利率6.36%
  中国铝业(2600.HK)(601600.SS)50亿元一年期短融1181375到期兑付,票面利率5.41%
  石药集团3亿元一年期短融1181376到期兑付,票面利率6.36%
  江苏盐业集团4亿元一年期短融1181377到期兑付,票面利率6.36%
  龙煤矿业集团10亿元一年期短融1181378到期兑付,票面利率5.89%
  清华控股10亿元三年期中票0982117到期兑付,票面利率4.15%
  建设银行26.7亿元383月期浮息(七天回购基准)A级资产支持证券ABS 05310110付息,基本利差1.10%
  建行(601939.SS)2.04亿元383月期浮息(七天回购基准)B级ABS 05310120付息,基本利差1.70%
  建行(0939.HK)0.53亿元383月期浮息(七天回购基准)C级ABS 05310130付息,基本利差2.80%
  建行0.91亿元383月期固息S级ABS 05310140付息,票面利率90%
  建行35.82亿元374月期浮息(一年定存基准)A级ABS 0731011付息,基本利差0.90%
  建行3.56亿元374月期浮息(一年定存基准)B级ABS 0731012付息,基本利差2.20%
  建行0.82亿元374月期浮息(一年定存基准)C级ABS 0731013付息,基本利差5.88%
  甘肃国有资产投资集团100亿元五年期投资人选择权(3+2)中票0982116付息,票面利率3.80%
  财政部282.2亿元五年期固息国债100028付息,票面利率2.58%
  国开行200亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债100224付息,基本利差0.45%
  中航国际控股公司15亿元10年期固息债1080097付息,票面利率4.30%
  中关村3.83亿元六年期投资人/发行人选择权(3+3)中小企业集合债1080098付息,票面利率5.18%
  普天信息10亿元三年期中票1082141付息,票面利率3.37%
  云南煤化工集团4亿元五年期中票1082142付息,票面利率4.57%
  中文传媒(600373.SS)5亿元三年期中票1182230付息,票面利率6.40%
  重庆国有文化资产经营管理公司6亿元五年期中票1182231付息,票面利率6.36%
  怡亚通(002183.SZ)5亿元三年期中票1182232付息,票面利率7.10%
  无锡国联发展集团6亿元五年期中票1182233付息,票面利率6.21%
  首都公路发展集团10亿元三年期中票1182234付息,票面利率5.55%
  凌云股份(600480.SS)5亿元三年期中票1182235付息,票面利率6.40%
  宁波城投6亿元10年期固息债078043付息,票面利率5.30%
  芜湖城投10亿元10年期固息债078044付息,票面利率5.25%
  嘉兴城投17亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债088027付息,票面利率7.05%
  财政部260亿元20年期固息国债090020付息,票面利率4.00%
  中国人民银行800亿元三年期央行票据1001074付息,票面利率2.65%
  中央汇金260亿元七年期固息债102701付息,票面利率3.16%
  无锡产业发展集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080099付息,票面利率4.95%
  金阳建设投资集团28亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080100付息,票面利率4.93%
  邵阳城建投资集团10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080101付息,票面利率6.12%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国国务院总理温家宝表示,下半年影响经济平稳运行的不利因素依然较多,稳增长的难
度仍较大.当前要高度重视进出口贸易中存在的问题和困难,有针对性地采取措施推动出口稳
定增长,为实现全年经济社会发展目标提供良好条件.[ID:nSB1744068]

  --国家统计局8/27公布1-7月规模以上工业企业利润     
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  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 冉莹/李宏薇; 审校 康熙泽

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