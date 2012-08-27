《中国债券市场每日交易备忘》--8月27日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国农业发展银行至多150亿元人民币七年期固息金融债10:00-11:00招标 彩虹股份( 600707.SS )8亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),平安银行主承 联通公司150亿元两个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工行及农行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 进出口银行150亿元七年期固息债120312,票面利率3.94% 肥城城市资产经营公司9亿元六年期固息债1280230,票面利率7.10% 广州经济技术开发区25亿元10年期固息债1280232,票面利率6.70% 福建龙岩城投8亿元七年期固息债1280233,票面利率7.45% 新疆新业国资6.6亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280236,票面利率6.20% 昆明交通产业14亿元五年期固息债1280238,票面利率6.60% 昆明交通产业13亿元七年期固息债1280239,票面利率6.95% 铁道部100亿元10年期固息债1280243,票面利率4.68% 铁道部100亿元15年期固息债1280244,票面利率5.00% 常州交通产业集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280247,票面利率6.80% 五矿集团20亿元三个月期超短期融资券011233001,票面利率3.84% 天津市建工集团3亿元一年期短融041260049,票面利率5.10% 上海外高桥集团4亿元一年期短融041253048,票面利率4.31% 南方工业集团18亿元一年期短融041261029,票面利率3.96% 长园集团( 600525.SS )3亿元一年期短融041260050,票面利率5.60% 浦东建设( 600284.SS )3亿元一年期短融041264022,票面利率4.69% 江苏弘盛建工集团2亿元一年期短融041263004,票面利率6.40% 红豆集团7亿元一年期短融041252033,票面利率4.98% 山推股份( 000680.SZ )5亿元五年期中期票据1282301,票面利率5.26% 江苏阳光集团7.5亿元五年期中票1282300,票面利率6.20% ============================================================================== 三、缴款: 昊华能源( 601101.SS )5亿元一年期短融 中国北车601299.SS20亿元六个月期超短融 甘肃公路航空旅游投资集团20亿元一年期短融 甘肃电力投资集团8亿元一年期短融 辽宁成大( 600739.SS )5亿元一年期短融 江阴苏龙热电6亿元一年期短融 马钢集团10亿元三年期中票 武钢集团60亿元三年期中票 河南交通投资集团20亿元五年期中票 财政部300亿元10年期固息国债120015,票面利率3.39% 国家开发银行200亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债120237,基本利差0.92% 重庆迈瑞城建13亿元七年期固息债1280240,票面利率6.82% 宝钛集团7亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280245,票面利率5.40% 上海城开集团15亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280246,票面利率6.50% ============================================================================== 四、还本付息: 财政部319.4亿元七年期固息国债050009到期兑付,票面利率2.83% 农业发展银行190.8亿元三年期固息金融债090412到期兑付,票面利率2.75% 中国铁建( 601186.SS )( 1186.HK )100亿元三年期中票0982114到期兑付,票面利率3.40% 潍坊7.4亿元两年期浮息(一年定存基准)中小企业集合票据1083006到期兑付,基本利差0.90% 珠江啤酒( 002461.SZ )5亿元一年期短融1181368到期兑付,票面利率6.36% 武汉商贸国有控股集团3.5亿元一年期短融1181370到期兑付,票面利率6.68% 中国联合网络通信公司150亿元一年期短融1181371到期兑付,票面利率5.23% 国电集团82亿元一年期短融1181372到期兑付,票面利率5.41% 冀东发展集团7亿元一年期短融1181373到期兑付,票面利率5.89% 北京粮食集团3亿元一年期短融1181374到期兑付,票面利率6.36% 中国铝业( 2600.HK )( 601600.SS )50亿元一年期短融1181375到期兑付,票面利率5.41% 石药集团3亿元一年期短融1181376到期兑付,票面利率6.36% 江苏盐业集团4亿元一年期短融1181377到期兑付,票面利率6.36% 龙煤矿业集团10亿元一年期短融1181378到期兑付,票面利率5.89% 清华控股10亿元三年期中票0982117到期兑付,票面利率4.15% 建设银行26.7亿元383月期浮息(七天回购基准)A级资产支持证券ABS 05310110付息,基本利差1.10% 建行( 601939.SS )2.04亿元383月期浮息(七天回购基准)B级ABS 05310120付息,基本利差1.70% 建行( 0939.HK )0.53亿元383月期浮息(七天回购基准)C级ABS 05310130付息,基本利差2.80% 建行0.91亿元383月期固息S级ABS 05310140付息,票面利率90% 建行35.82亿元374月期浮息(一年定存基准)A级ABS 0731011付息,基本利差0.90% 建行3.56亿元374月期浮息(一年定存基准)B级ABS 0731012付息,基本利差2.20% 建行0.82亿元374月期浮息(一年定存基准)C级ABS 0731013付息,基本利差5.88% 甘肃国有资产投资集团100亿元五年期投资人选择权(3+2)中票0982116付息,票面利率3.80% 财政部282.2亿元五年期固息国债100028付息,票面利率2.58% 国开行200亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债100224付息,基本利差0.45% 中航国际控股公司15亿元10年期固息债1080097付息,票面利率4.30% 中关村3.83亿元六年期投资人/发行人选择权(3+3)中小企业集合债1080098付息,票面利率5.18% 普天信息10亿元三年期中票1082141付息,票面利率3.37% 云南煤化工集团4亿元五年期中票1082142付息,票面利率4.57% 中文传媒( 600373.SS )5亿元三年期中票1182230付息,票面利率6.40% 重庆国有文化资产经营管理公司6亿元五年期中票1182231付息,票面利率6.36% 怡亚通( 002183.SZ )5亿元三年期中票1182232付息,票面利率7.10% 无锡国联发展集团6亿元五年期中票1182233付息,票面利率6.21% 首都公路发展集团10亿元三年期中票1182234付息,票面利率5.55% 凌云股份( 600480.SS )5亿元三年期中票1182235付息,票面利率6.40% 宁波城投6亿元10年期固息债078043付息,票面利率5.30% 芜湖城投10亿元10年期固息债078044付息,票面利率5.25% 嘉兴城投17亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债088027付息,票面利率7.05% 财政部260亿元20年期固息国债090020付息,票面利率4.00% 中国人民银行800亿元三年期央行票据1001074付息,票面利率2.65% 中央汇金260亿元七年期固息债102701付息,票面利率3.16% 无锡产业发展集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080099付息,票面利率4.95% 金阳建设投资集团28亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080100付息,票面利率4.93% 邵阳城建投资集团10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080101付息,票面利率6.12% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国国务院总理温家宝表示,下半年影响经济平稳运行的不利因素依然较多,稳增长的难 度仍较大.当前要高度重视进出口贸易中存在的问题和困难,有针对性地采取措施推动出口稳 定增长,为实现全年经济社会发展目标提供良好条件.[ID:nSB1744068] --国家统计局8/27公布1-7月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 冉莹/李宏薇; 审校 康熙泽