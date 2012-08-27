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亚洲 | 2012年 8月 27日 星期一 11:33 BJT

陕西延安特大交通事故致36人遇难

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月26日电---新华社报导称，陕西省延安市境内周日凌晨发生特大交通事故，一辆客车与一辆装有甲醇的罐车追尾，造成36人死亡。

报导称，事故客车载客39人，其中三人在事故中逃生，目前伤者正在医院救治。

根据公安部数据，过去10年里，中国每年约有10万人死于交通事故，其中去年的死亡人数降至7万。（完）

--编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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