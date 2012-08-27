版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 27日 星期一 09:12 BJT

〔全球金市〕金价微升,受寄望美联储祭出刺激政策支撑

路透新加坡8月27日电---金价周一微升,徘徊在上周触及的四个半月高位附近,因有关美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出进一步宽松货币政策的预期提振市场人气.

截至0045GMT,现货金XAU=小涨0.3%,至每盎司1,673.99美元,上周录得3.4%的涨幅.

美国黄金期货GCcv1亦升0.3%,报每盎司1,677.10美元.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐