索尼明年3月将停产PC用光驱--报导(更新版)

更正-金属期市：期铜下滑，因美元急升激发获利了结
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京8月25日电---《朝日新闻》周六报导称，索尼(6758.T)将于明年3月停止生产PC用光驱。这是该公司旨在提振业绩的重组计划之一。
报导称，位于厚木市（Atsugi）的Sony Optiarc将停止生产PC用光驱，此举将导致厚木市本地及马来西亚工厂合计至少约390名员工被裁。
Sony Optiarc是索尼和NEC (6701.T)的合资公司，成立于2006年，两年后成为索尼全资子公司，因PC销售不断下降，加上面临外国对手的激烈价格竞争，该公司业绩始终不佳。
今年4月，索尼新任总裁平井一夫推出重振公司计划，将公司的未来押注在Xperia智能手机、游戏及数字图像等移动设备业务上，同时还开发医疗等新业务。
平井一夫还宣布在本财年将裁员1万人，并大规模削减电视业务的成本。上述裁员规模占该索尼全球员工总数的6%，电视业务过去10年累计亏损约120亿美元。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)