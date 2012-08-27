〔欧洲央行〕正考虑为新一轮购债计划设定收益率区间目标--消息人士(更新版)

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路透法兰克福8月24日电---欧洲央行消息人士周五向路透表示,欧洲央行正考虑在新的购买公债计划下设定收益率区间目标,以保护其策略,并避免投机商利用该策略渔利.

消息人士称,设定区间是在央行官员中愈发受青睐的一个选项,但在9月6日欧洲央行货币政策会议前不会作出决定.

不愿具名的消息人士称,"这是最有可能采取的措施,也可能是最成功的一个."

尚不明确区间有多宽,以及触及目标区间后,欧洲央行将如何决定何时干预债市拉低借款成本.

仍在讨论中的另一个方面是,该收益率区间是与公债收益率(即债券的绝对收益率水平)挂钩,还是与公债利差(即该国公债相较德国指标债券的收益率之差)相关.

欧洲央行总裁德拉吉本月稍早暗示,该央行可能开始购买公债,以降低西班牙与意大利的借款成本.此番言论令全球市场人气普遍回升.

欧洲央行表示,将在二级市场购买较短期公债,而欧洲救助基金在发行时买入较长期债券.

当被问及有关设定收益率目标区间时,一名欧洲央行发言人提到该央行周一就德国明镜周刊一篇报导而发表的声明,称就尚未决定的事宜进行报导会误导公众.(完)