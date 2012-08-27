《独家新闻》RBS与英美监管机构就利率操纵案接近达成和解--消息

标题新闻：富国银行开除四名涉零售银行不当销售操作的管理中层，并取消其分红和股票奖励
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* 预计可能在第四季度稍早达成和解--消息
* RBS可能成为下一个和解的银行--消息
* RBS的罚金可能高于巴克莱--议员
路透伦敦8月24日电---根据行业消息人士、监管机构官员以及知情律师透露,苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)可能在未来两个月与美国和英国的监管机构就利率操纵丑闻案达成和解.
其中的两名消息人士称,RBS正在争取第四季度初达成和解.该行82%的股份由政府拥有.
律师表示,在被监管机构调查的银行当中,RBS很可能是下一个达成和解.英国政府希望消除该问题的不确定性,以保护自己的股份价值.
"RBS是家国有银行,因此在解决这个问题方面比多数其他银行面临的更大压力,"一名与伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)案相关的伦敦律师表示.
RBS拒绝发表评论.
"我们将站出来,接受任何落在我们身上的处罚,"执行长Stephen Hester在8月3日公布银行上半年业绩后召开的简报会上对记者表示.
10多家银行面临美国、欧洲和亚洲监管机构有关涉嫌操纵LIBOR及其它类似利率的调查.这些利率是用来为价值数万亿美元的金融产品定价.
路透7月报导称,RBS和瑞士的瑞银UBSN.VX是利率操纵案中扮演重要角色的两家银行.巴克莱(BARC.L)率先和解,在受到美国和英国当局的调查后,于6月支付了总计2.9亿英镑(4.61亿美元)创纪录的罚金.
包括执行长Bob Diamond在内的三位巴克莱高管随后辞职.
英国议会财政委员会成员John Mann估计,RBS受到的惩罚可能比巴克莱更严重.(完)
--编译 李春喜/王翔琼;审校 张涛
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