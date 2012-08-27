《全球重要经济事件一览表》--8月27日-9月3日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月27日(一)

香港--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在Market News International举办的研讨会上,就美国经济和货币政策前景发表演说(1000).

德国汉堡--欧洲央行执委亚斯穆森发表演说,主题为实现更稳定的经济和货币联盟的途径(1600).

柏林--法国财政部长莫斯可维西会见德国财长朔伊布勒.

哥本哈根--丹麦政府发表2012年预算草案和最新经济预测报告.

俄亥俄州纽瓦克--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在纽瓦克地区商界午餐会上,发表有关美国经济前景和货币政策的演讲(1615).

莫斯科--在2012年亚太经合组织(APEC)财长会议前夕,美国财政部负责国际事务的次长布雷纳德(Lael Brainard)主持一个电话会议(1600).

8月28日(二)

法兰克福--欧洲央行(ECB)发表欧元区金融状况报告(0800).

巴黎--法国财政部长莫斯可维西主持会议,讨论燃料价格.

8月29日(三)

华盛顿--美联储公布褐皮书(1800).

奥斯陆--挪威央行宣布利率决定(1200).

基辅--国际货币基金组织(IMF)代表团访问乌克兰,商讨有关2013年度预算、能源行业改革与社会计划的技术问题(至9月5日).

莫斯科--亚太经合组织(APEC)副财长与央行副行长会议.

8月30日(四)

华盛顿--Brookings-国际治理创新中心(CIGI)-G24(24国国际货币政策事务及发展政府间组织)高层研讨会,主题为配额改革.

莫斯科--亚太经合组织(APEC)财政部长级会议.

德国波茨坦--欧洲央行执委亚斯穆森在一次活动中发表讲话.

8月31日(五)

怀俄明州杰克森霍尔--在堪萨斯城联邦储备银行经济研讨会上,美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克发表演讲,题为"本次危机以来的货币政策"(1400).英国央行负责金融稳定的执行理事Andy Haldane发表演讲(1600).英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森发表演讲(1710).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.

奥地利阿尔卑巴赫--奥地利央行管理委员会委员Andreas Ittner在2012年阿尔卑巴赫金融市场研讨会上发表演讲,主题为银行监管的发展(0700).奥地利央行总裁诺沃特尼将就银行业自我融资问题发表演讲(0900).

9月1日(六)

金边--第44届东南亚国家联盟(ASEAN)经济部长及相关会议,第14届东盟-湄公河流域开发合作(AMBDC)部长级会议,以及第四届湄公河-日本经济部长会议(最后一日).

9月2日(日)

莫斯科--亚太经合组织2012年领导人周(至9月9日).

9月3日(一)

挪威希尔克内斯--挪威央行副总裁Jan F. Qvigstad发表演讲.

苏黎世--瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)在新苏黎世报(NZZ)瑞士资本市场论坛上发表演讲,题为"瑞士作为金融中心所面临的诸多挑战"(0700).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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