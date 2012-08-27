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亚洲 | 2012年 8月 27日 星期一 10:02 BJT

《汇市简讯》澳元/美元期权波动率迟滞,尽管布仓活动增长

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* 1M10D澳元/美元期权风险指标报3.25%,偏向澳元卖权,高于5月份触及的低位

* 但澳元波动率仍处于过去12个月均值的低端

* 重大政策干预风险和不确定性令澳元波动率承压

* 一个月期澳元/美元隐含波动率和已实现波动率之间的差距降至两个半月低位.(完)

--编译 肖群英;审校 张明钧

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