版本:
中国
货币新闻 | 2012年 8月 27日 星期一 11:08 BJT

〔新债招标〕中国农发行七年期固息债中标利率3.99%--业内人士

路透北京8月27日电---业内人士周一透露,中国农业发展银行上午在银行间债市招标发行的至多150亿元人民币七年期固息金融债,中标利率为3.99%;首场投标倍数1.63倍.

该期债为农发行今年第16期金融债,按年付息,采用单一利率中标(荷兰式)招标方式,不设基本承销额.首场招标结束后,发行人有权以数量招标的方式,向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过100亿元的当期债券.

该期债缴款日和起息日为9月4日,8月28日至9月4日为分销期,9月10日上市交易.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐