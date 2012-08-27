《美国FED焦点》联储考虑向公众进一步澄清政策框架

* 美国决策者处理与公众沟通的具体细节

* 可能公布设定利率的规则;一致同意的政策预估

* 变革似乎即将发生,但细节尚未敲定

路透纽约/旧金山8月24日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)准备进一步揭开面纱,透露其如何谋划以带领美国经济重归稳健.

决策者们本月考虑推出一系列可用来协助确定利率的经济指标,与此同时,让金融市场和投资者明确掌握未来的政策方向.

周三公布的美联储7月31日至8月1日会议显示,美联储主席贝南克及其他官员甚至在其经济预估报告上开展试验,该报告有望给政策方向带来更清晰的图景.

他们准备在下月再度进行试验.

美联储更注重改善与公众沟通的方式,表明该央行为提振美国经济增长,可采用的利率等常规政策选项日益减少,目前利率已处于近零水平.

分析师称,即使被称为"量化宽松"的大规模购买资产,效力也在降低.

美联储沟通方式的实质性改变目前还不清楚,会议记录中对美联储可能采取的形式也语焉不详.

不过,分析师认为一旦美联储官员能够弥合分歧,就实施方式艰难达成一致,将会出现有益的改变,虽然这种变化让外界难以理解.

"这对于展开讨论是一个很好的开端,并能在决策过程中不断提供指导.我认为这一做法将为美联储在市场人士当中赢得大量注意力和信誉,"Northern Trust首席分析师暨前美联储风险小组负责人Carl Tannenbaum表示.

自贝南克2006年成为美联储主席以来,一致推动其变得更加透明.1994年以前,美联储甚至根本不宣布政策决定,让投资者在市场上到处搜集央行对利率采取行动的迹象.

现在贝南克在重要的政策会议之后会举行记者会.1月美联储在正式设定目标通胀率为2%时,同时公布了每位决策者的目标通胀率,这是贝南克又取得的一场胜利.

去年,美联储采取和其他一些央行不同的做法,称其预计将在特定一段时间内维持超低利率.

会议记录显示,上次会议上一些委员质疑有关维持利率直至2014年底的承诺是否已经足够明确,并建议将这些条件替换为"与经济因素联系更为直接的指引".

眼下,美联储似乎准备持续提供这种指引,而且可能会提供利率料会在多长时间内维持在低位的具体日期的线索.

会议记录称,另一项刺激成长的举措:"许多参与者"赞成在未来任何刺激措施中,可以实施无限制的债券购买计划.美联储之前的两轮购债计划都是在一个确定的时间段内,购买固定规模的债券.

这种改变本身也可以说是与市场沟通方式的转变,巴克莱分析师Michael Gapen说,"事实上,这将意味着美联储会一直购买,直到数据告诉他停手."

美联储下次会议是在9月12-13日.

**魔鬼都在细节中**

设立一整套参数来帮助制定货币政策所面临的挑战在于,如何就应让哪类数据构成美联储刺激政策的停止信号达成一致.

美联储下属的小组委员会正探索联储与投资者及市场沟通的新方法,委员会成员包括温和派首领芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯,以及强硬派领袖费城联邦储备银行总裁普洛瑟.

在过去的约两年间,埃文斯一直主张,联储应承诺持续追加刺激措施,直到美国失业率降至7%以下,并坚持实施宽松政策,除非通胀率空间突破3%的水平.

普洛瑟也强烈赞成,决策者就制定一整套应作出反应的经济变数达成一致,并称这一目标是"可行的".这些变数主要是通胀,但不一定仅包含通胀.

据会议纪录,但多位与会者表示担忧,称所谓"简易规则"的用处恐将有限.

"简易规则应该是什么样子,埃文斯有其观点,但我认为其他人的看法截然不同."华盛顿经济自营商International Strategy and Investment Group政策研究主管Roberto Perli说.

"因此这其中的挑战...在于达成某种一致,以明确规则究竟应该是什么样的."

埃文斯本人周五对CNBC表示,"我们似乎无法像我所提到的那样,在这些经济标识问题上达成一致".他认为,退而求其次,即使在没有新沟通框架的情况下,也应该推动债券购买.

美联储公开市场委员会(FOMC)在7月31日至8月1日的会议上也试探性地提出,发布新的美联储一致性经济预测,以及有关政策方向的共同性意见.

会议记录称,这一"初步试验性质的举措意在显示"此类预估的可行性和必要性.

究竟会如何表述尚不清楚.一些经济学家担心一致性预测会与美联储对GDP成长,通胀和就业的常规预测产生混淆或抵触,这些常规预测中本来就已经采用了"集中趋势"的处理方法.

也有人认为,有更多线索显示美联储将会如何行动,对投资者而言是有益的,因为央行官员在金融市场的主导作用越来越大.

"也许在沟通方式上将会有更多改变出现--最终将会这样,"高盛经济分析师在给客户的报告中这样写道.(完)