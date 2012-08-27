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亚洲 | 2012年 8月 27日 星期一 10:10 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元脱离低点,但仍脆弱

路透悉尼/惠灵顿8月27日电---澳元和新西兰元周一脱离低点,但似将继续下行,因市场担忧中国经济放缓,而投资者静候欧洲和美国采取具体的货币政策行动.

澳元兑美元AUD=D4跌至1.0397,周五触及四周低点1.0375.本月澳元下滑0.7%.

澳元高见1.0435,但在1.0440上方的停止单前止步.技术图形显示,5日、10日和20日移动均线下降.首道阻力位在1.0435,支撑位在1.0375.

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