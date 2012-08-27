〔东京美债〕指标公债价格小跌,市场等待美联储给出政策暗示

路透东京8月27日电--指标美国公债价格周一在亚洲市场小幅下跌,本周稍后将迎来新债供应.但市场波动较小,因为投资者在等待美国联邦储备理事会(FED,美联储)进一步暗示是否将采取更多刺激措施.

美国财政部本周将发行990亿美元新债.

市场将密切关注本周稍晚美联储主席贝南克在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)全球央行官员会议上的讲话,从中寻找有关联储是否将宣布第三轮量化宽松(QE)措施的暗示.