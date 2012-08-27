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亚洲 | 2012年 8月 27日 星期一 10:13 BJT

〔芝加哥期市〕美国大豆期货续涨,受Pro Farmer预估推动

路透悉尼8月27日电---美国新作大豆期货周一触及合约高位,扩大上个交易日的涨幅,此前Pro Farmer估计,受旱灾影响的美国大豆生产可能比美国农业部预期的更差.

芝加哥期货交易所(CBOT)11月大豆期货合约SX2触及每盎司17.60-1/2美元的纪录高位,之后小幅回落.新作大豆期货上日上涨0.96%.

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