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亚洲 | 2012年 8月 27日 星期一 10:26 BJT

〔表格〕8月24日止当周外资买超日股和韩股--野村

路透8月27日电---以下是8月24日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 13周 年内迄今 2011年

日本外亚洲市场 1,791 11,650 8,043 28,230 (14,372)

印度 143 1,312 2,922 11,394 230

印尼 14 650 157 1,015 1,274

日本 1,184 603 (3,508) 10,753 21,712

韩国 1,001 5,968 4,124 10,622 (7,341)

菲律宾 (49) (56) 1,102 1,892 1,327

台湾 748 3,534 (101) 1,055 (9,680)

泰国 (65) 242 (159) 2,252 (183)

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)

--编译 吴云凌; 审校 白云

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