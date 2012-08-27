《交易视点》中国信用债基本面继续恶化,低配整个高收益板块--中金

路透北京8月27日电---中国大型投行--中金公司发布中国信用策略周报认为，已披露上市公司半年报中有99家为公司债发行人，盈利恶化的也近半数，其中9%出现亏损，需关注风险。

从投资策略看，对整个高收益板块仍然建议低配，久期控制在3年以内，城投债的相对价值好于其它品种。而伴随低信用资质城投中票供给的增加，其收益率将逐步向城投企业债靠拢，并进而可能逐步抬高AA级中票收益率的中枢。

**上市公司半年报显示信用基本面继续恶化**

目前A股非金融行业上市公司中已有超过一半披露了2012年半年报。盈利指标方面，2012年中报与2011年中报比较，65%以上上市公司盈利增速下降，EBITDA和净利润绝对水平下降的分别占比32%和45%。另外2012年亏损的企业超过10%，亏损家数也比往年提高，亏损行业主要集中在制造业。

现金流和流动性指标方面，恶化的上市公司比例也在半数左右，货币资金对短期债务的覆盖能力进一步下降，经营现金流净流出的行业主要集中于制造业、信息技术、房地产等。

上述已经披露半年报的上市公司中，有99家为公司债发行人，盈利恶化的也近半数，其中9%出现亏损。东药、津滨、银鸽、中科、云维、凌钢、中海中报延续了一季报亏损的情况，而且亏损额进一步扩大，其中东药、津滨、银鸽和中科2011年年报已经是亏损的，需关注暂停上市风险。

现金流方面也有半数以上发行人有恶化，货币资金/短期债务指标在30%以下的占比19%，万方、兴发、柳化等周期性行业发行人流动性指标下降明显。

**城投债供给加速**

6月份以来信用债收益率曲线平坦化上移的特征十分明显，持有回报结果显示，我们推荐的“短融+超AAA企业债”哑铃型组合仅出现小幅下跌，防御性显着好于集中持有中票的子弹型组合。

8月份非金融企业信用债的中长期品种较7月份有所增加，主要是由于超AAA发债计划集中释放。另外上周起城投融资平台的债券供给开始增加。

从上周的情况看，一方面城投企业债发行速度加快。另一方面，短融中票城投发行人范围也开始扩大，资质明显下降。

由于地方融资平台的融资需求具有刚性，对融资成本的敏感度较低，供给弹性弱于其它品种，所以城投债发行利率在供给压力的带动下将呈现逐步上行的趋势。而城投债的基本面和流动性风险仍优于其它高收益债，收益率不会高于其它品种，发行利率上升也会相应推高高收益债整体的收益率中枢。

我们对整个高收益板块仍然建议低配，久期控制在3年以内，城投债的相对价值好于其它品种。此外，伴随低信用资质城投中票供给的增加，其收益率将逐步向城投企业债靠拢，并进而可能逐步抬高AA级中票收益率的中枢。

**新券配置建议**

上周新发短融中，相对投资价值较突出的有AAA中南方、AA+甘电投和AA-集装箱。AAA澜沧江资质更接近AA+发行人，而AA红豆流动性较紧张，建议投资者回避。

上周新发中票中，大部分发行人评分均达到同评级平均水平，但AA+仪电和山推、AA阳光和都兴市评级偏高，相对价值较弱。

上周新发城投企业债中，推荐中投保担保的淄博城运债和上交所回购品种毕节信泰债。

非城投企业债中，长期限铁道债仍有长期配置价值，昆交产债和上海城开债分别带有一定的城投和房地产性质，后者性价比相对更好。宝钛集团债债项可达投资级，定价相比中票有一定优势，对于主体资质要求不高的投资者可以适当配置。

公司债中，海型债不如上周宝钛集团企业债，投资级中山鹰债性价比相对较好。

**评级调整：光伏行业发行人评级展望集中下调至负面**

上周共有10项评级调整行动，其中5项为正面行动，都是评级上调一档，中金评分均维持不变。

5项负面评级行动都是评级展望下调至负面，其中有4项的下调原因都涉及光伏行业景气度下降，由于所有涉及光伏的企业我们都已在8月17日的简评中进行了基本面跟踪，因此本次不再进一步调整，中关村担保评分下调至4-。(完)

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