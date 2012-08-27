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货币新闻 | 2012年 8月 27日 星期一 11:13 BJT

〔国际油市〕全球原油供应在过去两月收紧,因季节性需求上升--EIA(更新版)

(新增细节)

路透华盛顿8月24日电---美国能源资料协会(EIA)周五发布报告称,全球原油库存在过去两个月中下降.若奥巴马政府决定释放紧急石油储备以应对西方制裁伊朗导致的供应减少,那么这份报告或将提供一些依据.

EIA称,全球7月除伊朗以外的每日原油库存下降约120万桶,大部分归因于季节性需求高峰.

美国总统奥巴马去年签署的伊朗制裁法中,规定EIA需每两个月发布一次报告.路透在报告发布前获得了一份副本.

该降幅小于去年同期的160万桶.不过由于需求提升以及伊朗原油出口大幅下降导致的供应趋紧,可能为奥巴马政府动用紧急石油储备提供支持.

EIA周五称,全球备用产能持平于每日240万桶,"以历史标准衡量较为紧张".

EIA表示,全球原油库存下降,即便沙特(沙乌地)阿拉伯7月和8月原油日产量较过去三年的平均水准高出90万桶.(完)

--编译 徐文焰;审校 白云

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