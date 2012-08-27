〔美国气象〕热带风暴Isaac袭向美墨西哥湾地区,料中断海上石油生产

标题新闻：富国银行开除四名涉零售银行不当销售操作的管理中层，并取消其分红和股票奖励
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路透佛罗里达州8月26日电---热带风暴Isaac在袭击加勒比海地区后,周日携风带雨重创了佛罗里达州南部,有可能中断墨西哥湾的多数美国海上石油生产,并打乱共和党在坦帕召开全国代表大会的计划.
美国国家飓风中心(U.S. National Hurricane Center)称,本周中段Isaac料将加强为第二高级别的飓风,并袭击佛罗里达州和路易斯安那州之间的墨西哥湾沿岸,其级别相当或接近于七年前的飓风卡崔娜(Hurricane Katrina).
飓风预警已向从路易斯安那州到佛罗里达州狭长地带的墨西哥湾沿岸地区发布,其中包括新奥尔良.2005年8月29日新奥尔良遭到飓风卡崔娜破坏性袭击,逾1,800人丧生,并给墨西哥沿岸造成数十亿美元的损失.
天气预报预计Isaac将向更西进发,袭向美国海上油田中心,这里生产美国约23%的石油和7%的天然气.
汤森路透旗下Weather Insight气象专家预计,Isaac将导致美国85%的海上石油和68%的天然气产能短时关闭.
由于海上石油设施和路易斯安那州炼厂受到威胁,周一早上在亚洲交易时段,美国原油期货CLc1涨0.75美元,报每桶96.90美元.(完)
--编译 于春红;审校 吴云凌
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