《中国2012年地方债发行中标明细表》--8月27日

更正-金属期市：期铜下滑，因美元急升激发获利了结
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 发行规模(亿元) 投标倍数 ============================================================= 一期 6/15 3 2.76% 206 1.47 ============================================================= 二期 6/29 5 3.07% 210 1.40 ============================================================= 三期 7/9 3 2.75% 239 1.35 ============================================================= 四期 7/16 5 3.02% 239 1.42 ============================================================= 五期 7/23 3 2.74% 231 1.3 ============================================================= 六期 7/30 5 3.13% 233 1.29 ============================================================= 七期 8/10 3 2.98% 216 1.38 ============================================================= 八期 8/17 5 3.38% 221 1.35 ============================================================= 合计 1,795 地方政府自行发债: 债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 发行规模(亿元) 投标倍数 ============================================================= *上海地方债 8/23 5 3.25% 44.5 2.2 7 3.39% 44.5 2.1 ============================================================= 合计 89 * 代表新增内容.(完) --整理 丁淑琴; 审校 边竞 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)