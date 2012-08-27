〔国际油市〕布兰特原油期货升越115美元,因热带风暴威胁供应

路透新加坡8月27日电---布兰特原油期货周一升至每桶115美元上方,受供应忧虑刺激,因热带风暴Isaac来袭,恐将导致美国墨西哥湾的大部分近海石油生产停顿.

市场寄望美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出更多刺激措施来提振美国经济,此举有望擦亮世界主要石油消费国美国的需求前景,亦加剧原油价格的涨势.

目前投资者等候本周稍晚在美国怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)举行的央行官员和分析师年会,美联储主席贝南克将在会上发表演讲,投资者将从中寻找第三轮量化宽松政策的线索.[ID:nSB1744030]