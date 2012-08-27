〔中国货币市场〕隔夜回购持稳七天向逆回购水平靠拢,资金状态相对宽松

路透上海8月27日电---中国银行间市场周一资金状态相对宽松,质押式回购加权利率CNREPO=CFXS隔夜品种持稳,七天期品种则有所回落,并向同期限逆回购利率水平靠拢.

交易员表示,资金面变化不大情况下,机构仍继续观望明日央行公开市场可能进行的逆回购操作规模.而七天期逆回购3.35%-3.40%的中标利率,则成为二级市场同期品种的重要参考.

"今天资金还是比较宽松的,央行(七天逆回购)3.35%-3.4%就是个锚,市场都看着这个利率."上海一银行交易员称.

近两个月以来,央行在公开市场连续进行了九周的逆回购操作,为市场提供流动性.上周逆回购金额更是大增至3,650亿元人民币,从而实现了2,780亿元的单周净投放,后者并创下七个月单周新高.[CN/MMTCN]8月以来七天期逆回购操作利率为3.35%和3.40%.

北京一银行交易员补充说,今日做的七天期回购已经可以跨过月底,但具体利率水平上,却有小幅的回落,说明目前的资金状态可以说是"相对比较宽松."

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:10 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.6974 2.6971 +0.03 2,196.24

七天CN7DRP=CFXS 3.4504 3.6145 -16.41 328.16

14天CN14DRP=CFXS 3.5185 3.5304 -1.19 42.15

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.7023 2.7138 -1.15 646.37

七天CHICNY7D=CFXS 3.4713 3.6288 -15.75 99.48

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