版本:
中国
货币新闻 | 2012年 8月 27日 星期一 11:23 BJT

〔韩国评等〕穆迪上调韩国评级至Aa3,展望为稳定

路透8月27日电---穆迪投资服务公司(Moody's)今天宣布,

* 将韩国公债信用评级从A1上调至Aa3,展望为稳定

* 调高韩国评级因其财政基本面强劲,经济展现了高度韧性且银行业外部风险降低.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐