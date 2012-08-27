〔日本股市〕早盘小幅收高,受惠于美联储和欧洲央行的刺激举措憧憬

更正-金属期市：期铜下滑，因美元急升激发获利了结
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透东京8月27日电---日本股市日经指数周一早盘小幅收高,但削减稍早涨幅,因中国股市疲态打压正在改善的风险偏好.欧洲央行(ECB)和美国联邦储备理事会(美联储,FED)将很快实施进一步刺激举措的预期曾令风险偏好改善.
日经指数.N225早盘收高0.3%至9,101.22点,守在五日移动均线切入位9,127.75点及26周移动均线切入位9,120.19点下方.该指数稍早一度上涨0.9%至9,150.48点.
一些经济敏感类股反弹,本田汽车(7267.T)、丰田汽车(7203.T)和TDK Corp(6762.T)均上升0.5%.
"欧债危机正在逐步减退.我认为欧洲央行或会在下月暗示将进一步采取宽松举措,市场的预期亦是如此.此举将利好全球股市,"SMBC日兴证券首席策略师阪上亮太称.
"当然,化解欧债危机需要花费很长时间.但宽松措施将提振市场人气,"他并称,围绕中国经济成长的忧虑将令中国相关公司的股票估值偏低.(完)
--编译 王翔琼;审校 于春红
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)