〔日本股市〕早盘小幅收高,受惠于美联储和欧洲央行的刺激举措憧憬

路透东京8月27日电---日本股市日经指数周一早盘小幅收高,但削减稍早涨幅,因中国股市疲态打压正在改善的风险偏好.欧洲央行(ECB)和美国联邦储备理事会(美联储,FED)将很快实施进一步刺激举措的预期曾令风险偏好改善.

日经指数.N225早盘收高0.3%至9,101.22点,守在五日移动均线切入位9,127.75点及26周移动均线切入位9,120.19点下方.该指数稍早一度上涨0.9%至9,150.48点.

一些经济敏感类股反弹,本田汽车(7267.T)、丰田汽车(7203.T)和TDK Corp(6762.T)均上升0.5%.

"欧债危机正在逐步减退.我认为欧洲央行或会在下月暗示将进一步采取宽松举措,市场的预期亦是如此.此举将利好全球股市,"SMBC日兴证券首席策略师阪上亮太称.

"当然,化解欧债危机需要花费很长时间.但宽松措施将提振市场人气,"他并称,围绕中国经济成长的忧虑将令中国相关公司的股票估值偏低.(完)

--编译 王翔琼;审校 于春红

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