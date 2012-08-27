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亚洲 | 2012年 8月 27日 星期一 11:15 BJT

〔日本债市〕公债价格在清淡交投中小跌,投资者等待FED更明确信号

路透东京8月27日电---指标日本政府公债价格周一在清淡交投中小跌,投资者等待关于美国联邦储备理事会(美联储,FED)会否出台新刺激政策扶助经济的更为明确的信号.

指标10年期日债期货合约2JGBv1早盘收低0.05点,报143.80,向8月16日所及的两个半月低点143.27回落.

日债期货持于技术支撑位14日移动均线上方,目前均线切入位在143.72.不过早盘仅成交8,169口合约,暗示全天成交量可能远低于上周的日均29,250口.

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