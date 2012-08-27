伊朗革命卫队官员称伊朗有责任支持阿萨德

****澳新经济指标预测--2月22日-3月1日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜8月25日电---据伊朗媒体周六报导，伊朗革命卫队情报部门主管泰博(Hossein Taeb)称，伊朗有责任支持与武装反抗力量作战的叙利亚总统阿萨德的政府。
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)报导称，伊朗议会国家安全与对外政策委员会主席博罗杰迪(Alaeddin Boroujerdi)表示，该国一个立法委员会将访问叙利亚，以加强双边关系并与叙利亚官员进行磋商。
伊朗法斯通讯社(Fars)援引泰博的话称："我们都有责任支持叙利亚，不能让抵抗线被打破。"伊朗自视为反对西方的前线的一部分。
IRNA则援引博罗杰迪的话称，伊朗一个议会委员会很快将对叙利亚进行为期两天的访问，以加强双边关系，并与叙利亚议长及其他官员进行磋商。
博罗杰迪称，周日在德黑兰召开的不结盟运动峰会，为商讨叙利亚危机提供了良机。
"这次峰会是与会成员国对这个国家(叙利亚)问题做出决定的良机……以便尽快解决危机。"(完)
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 102.12 +1.60 +1.59 1973308 京东 30.23 +0.38 +1.27 5130289 新浪 78.99 +3.37 +4.46 1172684 搜狐 41.62 +2.27 +5.77 743385 网易 293.44 -3.81 -1.28 1264574 百度 185.62 +0.45 +0.24 3465171 台湾 台湾积体电路