版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 27日 星期一 11:12 BJT

〔标题新闻〕日本索尼<6758.T>明年3月将停产PC用光驱,作为公司复兴计划的一步--朝日新闻

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8JP0LC]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐