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货币新闻 | 2012年 8月 27日 星期一 11:28 BJT

〔标题新闻〕大旱将使美国今年玉米与大豆收成均少于美国农业部的预估--Pro Farmer

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8JOD7L]

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