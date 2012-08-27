地方政府出手救援小企业,暴露中国巨大债务隐忧

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海8月24日电---浙江省启动了一项轰轰烈烈的营救一家负债包装业小企业的计划，防止发生新一波的地区性破产，专家担心这是债务危机可能席卷全国企业的迹象之一。

浙江省浦江县突然出手营救私营企业--浦江宏业有限公司，担心其财政崩溃可能会对当地其他企业产生连锁效应。据当地政府消息人士和新闻报导称，这家拥有200人的公司不仅大力举债，同时还帮助其他企业获得信贷。

县政府的一名消息人士称，浦江宏业的对外担保金高达数百万美元。由于中国政府努力增加对较小型企业的信贷，信用担保这张无形的大网迅速蔓延到全国。

当被问及中国媒体关于县政府出手救助该企业避免其破产的报导时，一名县政府的消息人士称：“现在政府只想帮助这家企业重启生产。”

由于未被授权对外媒公开发表意见，这位官员要求匿名。这名官员未透露政府对该企业法人潘绍江的处理细节，但表示《中国企业报》迄今的报导是大致准确的。

据报导，潘绍江关闭了公司的生产线，无力偿还贷款和担保金，今年7月跑到迪拜。此间，他被控将公司资产转移至其家人名下。通常而言，一家如此规模的小企业在这种情况下本应获准破产。

但《中国企业报》称，浦江县转而说服潘绍江回国，重启生产，当地警方也发表公开声明称他不会面临起诉。

这名县政府官员称，他无法对潘绍江转移资产的指控予以证实。

路透也无法联系到潘绍江就此置评。

中国政府大力推动对中小企业的借贷，随之出现了贷款担保的扩散。中小企业对国内生产总值(GDP)的贡献率约为60%，并贡献了约半数的税收，及约80%的就业率，但随着经济增长的放缓，中小企业面临流动性不足的问题。

没有公开数据证实中国第三方担保的程度和规模，这种担保往往由非金融企业提供，但经济学家认为这种担保方式现在中小企业领域十分普遍。

这间接说明类似这种担保在中国作为较大型借款人金融工具的受欢迎程度。去年，汇丰研究部对499家中国债券发行机构进行的调查显示，41%的发行人向外部机构提供过担保。

香港瑞穗证券(Mizuho Securities)银行业分析师安托斯(James Antos)表示：“让一个本质上不相关的第三方充当贷款担保人是很不寻常的，但这种现象在中国很普遍。”

担保系统允许银行向更小、风险更大的客户提供信贷，只要后者可以找到在借款人违约时愿意偿付信贷的第三方担保人。

这种体制有助于保持小企业的偿付能力，允许国有银行实现其政策目标，但经济学家担心类似这种担保可能会扩散风险，而非防止风险。

随着中国经济的放缓，第三方担保在中国呈欣欣向荣之势，帮助那些困境中的小企业获得银行贷款，但经济学家担心很多被担保企业资不抵债。（完）