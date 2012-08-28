《美国政治分析》奥巴马如赢得第二任期,外交路径将转向？

(本文由路透中文网编译提供)

路透8月24日华盛顿电---如果现任美国总统奥巴马在11月7日大选中胜出，再无竞选方面顾虑的奥巴马届时外交政策的发挥空间将大大增加。

到那时，共和党在选战活动中提出的“脱缰的奥巴马”这一疑虑是否会成为现实？

恐怕不太可能。

美国总统的第二任期通常会把注意力转向国际舞台，特别是两党分别把控参众两院、国内政策的推进举步维艰的时候。很多证据显示奥巴马也会这样做。

但是现任以及前白宫幕僚，和一些独立政策分析师们在采访中表示，如果当选，奥巴马将会坚持目前步步为营的、实用的外交政策。

在奥巴马的外交顾问为其设定的政策构想中，一些未完成的任务放在重中之重，如阿富汗战争、伊朗核危机、叙利亚冲突，以及加强美国在亚太地区影响力以制衡中国等。

白宫官员表示，对于外交政策方面的考虑仍然在初步构想阶段，其中还有一些更加大胆的设想，包括移民改革、全球气候变化、重启巴以和平进程以及寻求与俄罗斯共同推进削减核武器的计划。

人们对奥巴马将在新任期使外交政策转向的猜想则在某种程度上源于其本人今年三月的“话筒门”事件。

今年三月，未意识到话筒未关闭的情况下，奥巴马对时任俄罗斯总统梅德韦杰夫的表示，就武器控制这一问题，自己在11月份选举之后将有“更多的灵活性”。

虽然在“话筒门”一个月后的白宫记者晚宴上奥巴马调侃了此事，而大选将至，奥巴马的外交方向将不再只是一个玩笑，虽然在竞选活动中美国国内事务占据主导，而外交政策则只居次席。

罗姆尼阵营警告称，奥巴马连任后，美国的外交政策将会急速左倾，奥巴马将会为了在中东地区达成和平协议而向对手妥协，并向盟友以色列施压。

毋庸置疑奥巴马如果赢得第二任期，将有更多的自由空间供其发挥，以便在国际舞台上留下其“历史遗产”。前总统里根与克林顿也是这样做的，前者启动了裁军计划，而后者则致力于推进中东和平进程，但未获成功。

美国副国家安全顾问罗兹(Ben Rhodes)表示，奥巴马连任后，在外交上的首要任务便是结束长达十年之久的阿富汗战争。其次便是在亚太地区重新确立美国的影响力，并同时在贸易和地区安全问题上警示中国。奥巴马同时还希望与俄罗斯重启削减核武器的议题，但共和党料将阻挠与俄罗斯达成新的裁军协定。

白宫官员表示，奥巴马的第二任期国际出访将增加，特别对是亚洲地区，同时奥巴马可能会将更多的注意力放在非洲。

专家则对奥巴马连任后能享有多大的自由空间来尝试大胆的手段表示质疑。他们表示，奥巴马将受到来自民主党内部的牵制，因该党还需要考虑以后的竞选问题。此外，预算上的压力也将制约奥巴马的选择。（完）