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货币新闻 | 2012年 8月 27日 星期一 12:57 BJT

〔路透调查〕加拿大第二季经济增长年率料为1.6%,低于加央行预估

路透渥太华8月24日电---加拿大第二季经济增长率可能连续第三季令人失望,扩张速度低于加拿大央行预估,使该国未用产能增加.

在路透周五对分析师的调查中,第二季增长年率的预估中值为上升1.6%,但不足以消化经济中的闲置产能.这样的增长速度可能将使加拿大央行不会很快升息.

加拿大央行预计该国经济潜在增长年率为2%.如果低于这一水准,就会使未用产能增加,理论上降低通胀压力.

加拿大央行7月时预计第二季经济增长率为1.8%,较之前预计增长的2.5%下修.如果分析师的预估是正确的,那么加拿大经济增长率将低于下修后的预期.

在路透调查的23位分析师中,只有四位预计第二季经济增长率至少为1.8%.

净出口疲弱令第二季经济成长遭到最重大打击,受油价下跌和进口增加影响,国际贸易收支情况从3月时的顺差8,000万加元(8,060万美元)急转直下,6月时为逆差18.1亿加元.

经济强势的主要来源消费者支出亦下跌.4月和6月零售销售均下挫.

蒙特利尔银行资深经济学家Michael Gregory预计企业资本支出和住宅投资都将强劲.楼市虽显示出放缓迹象,但仍有大批在建工程.

加拿大央行总裁卡尼维持其升息的倾向,8月20日一周指称当前经济动能大致与经济的潜在增长相符.(完)

--编译 于春红;审校 吴云凌

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