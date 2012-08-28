《交易视点》资金面和供给压力令中国信用债续承压--中信证券

路透北京8月28日电---中信证券最新发布的信用市场周报认为，不容乐观的资金面，企业债、中票和私募票据等信用债供给增加，可能让中短期票据收益率继续保持震荡调整的局面，另外美国QE3预期升温推动风险情绪上升可能带来的冲击。

而对投资者来说，在信用风险相对可控但利率风险相对较高的情形下下，选择中短期城投债进行配置仍然是相对不错的策略选择。

**资金面不乐观使债市维持震荡**

天量的逆回购规模在一定程度上已经接近于降准一次的效果，这也是周五资金面有所缓解的重要原因，但是由于逆回购期限较短，并不利于长期解决资金面相对偏紧的状况。

而且在当前资金面深度不够、季末时点因素有所提前的情形下，大规模逆回购的到期时可能给资金面带来新的扰动，加剧资金面的波动。

因此在实质性降准实施之前，资金面可能保持相对偏紧的状态，七天回购利率难以达到低于3.0%的相对宽松水平。

总体来看，对于短融市场来说，近期收益率的大幅上行使得其配置价值逐渐提升，但是不容乐观的资金面使得其收益率可能仍将维持震荡走势。

**新债供给增加冲击**

一级带动二级收益率上行是近期市场收益率走势的重要特征，受通胀触底、资金面趋紧等因素影响，债券供求失衡的局面很容易带来一级发行的困难，再加上近期供给量相对较高，因此市场调整幅度相对较大。

具体来看，7-8月企业债、中票发行量趋于上升，而公司债和私募票据发行量则处于均值偏高水平，因此整体供给压力偏大，从每月四类产品的总发行量看，截至24日，四类产品发行量已超过2,000亿元，仅次于3月份相对牛市阶段的发行量。

从未来趋势看，发改委审批节奏的加快、中票和私募票据较快的注册节奏，以及公司债相对较高的潜在规模，使得信用债供给可能仍将保持相对较高的规模，在市场环境较弱的阶段，需要关注供给增加带来的冲击。

**中票收益率可能仍将保持震荡调整**

对于中票来说，上周公布的数据相对较少，传闻的四大行信贷数据并无新意，汇丰PMI初值虽低也未对市场形成明显影响，考虑到当前的基本面，虽然地方政府具有较强的投资冲动，但面临着信贷政策跟进相对谨慎的制约。

同时提振外贸增长面临着欧美经济增长缓慢的制约，增长可能长期地徘徊于底部，而货币政策放松同样受通胀和房价反弹等因素的制约，相对滞后但适应性的货币政策调整使得市场难以获得明显的利好，除非出现如4月份那样超预期的经济下滑；

因此资金面的波动和供给的压力可能将继续成为影响市场的主要因素，考虑资金面可能维持偏紧状态，且供给存在一定压力，中票收益率可能仍将保持震荡调整的局面，另外需要关注的是美国QE3预期升温推动风险情绪上升可能带来的冲击。

**配置中短期城投债或为佳策**

城投债市场同样受到一定的供给压力，目前一级市场中长期中西部地级城投发行利率达7.0-7.5%的水平，而且随着市场的调整和供给的持续增加，市场仍有一定的调整压力。

因此，对于投资者来说，在信用风险相对可控但利率风险相对较高的情形下下，选择中短期城投债进行配置仍然是相对不错的策略选择。(完)

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