〔中国货币市场〕隔夜回购持稳七天向逆回购水平靠拢,资金状态相对宽松(更新版)

更正-金属期市：期铜下滑，因美元急升激发获利了结
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海8月27日电---中国银行间市场周一资金状态相对宽松,质押式回购加权利率CNREPO=CFXS隔夜品种持稳,七天期品种则有所回落,并向同期限逆回购利率水平靠拢.
交易员表示,资金面变化不大情况下,机构仍继续观望明日央行公开市场可能进行的逆回购操作规模.而七天期逆回购3.35%-3.40%的中标利率,则成为二级市场同期品种的重要参考.
"今天资金还是比较宽松的,央行(七天逆回购)3.35%-3.4%就是个锚,市场都看着这个利率."上海一银行交易员称.
近两个月以来,央行在公开市场连续进行了九周的逆回购操作,为市场提供流动性.上周逆回购金额更是大增至3,650亿元人民币,从而实现了2,780亿元的单周净投放,后者并创下七个月单周新高.[CN/MMTCN]8月以来七天期逆回购操作利率为3.35%和3.40%.
北京一银行交易员补充说,今日做的七天期回购已经可以跨过月底,但具体利率水平上,却有小幅的回落,说明目前的资金状态可以说是"相对比较宽松."
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.7010 2.6971 +0.39 2,856.40
七天CN7DRP=CFXS 3.4505 3.6145 -16.40 463.73
14天CN14DRP=CFXS 3.5228 3.5304 -0.76 55.09
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.7123 2.7138 -0.15 1,060.41
七天CHICNY7D=CFXS 3.4719 3.6288 -15.69 112.48
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.2400 1.9400 +130.00 432.47
七天<0#CN7DRPO=SS> 3.3700 2.5400 +83.00 146.91
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.1700 3.0550 +11.50 1.88
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.7009 2.7000 +0.09 --
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.4600 3.6000 -14.00 --
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.5200 3.5000 + 2.00 --
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.6975 2.6983 -0.08 --
七天SHICNYSWD= 3.4508 3.6200 -16.92 --
三个月SHICNY3MD= 3.6284 3.6548 -2.64 --
==============================================================================(完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)