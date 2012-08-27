〔中国债市动态〕现券收益率窄幅震荡,后市表现还看公开市场操作

更正-金属期市：期铜下滑，因美元急升激发获利了结
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透北京8月27日电---中国银行间债市现券收益率周一早盘窄幅震荡,稍早招标的农发行七年期固息债中标利率没有大幅偏离二级市场,所以现券市场未受搅动.交易人士指出,月末因素加之本周逆回购到期资金偏大均令流动性承压,债市表现还看央行公开市场操作.
"(今天现券)基本没什么方向,投标结果基本上算是符合预期吧."上海一银行交易员称.对于周末部分机构降准预期再次落空,他认为,并未对现券市场早盘形成过大影响,但IRS(人民币利率互换)稍有反应.
业内人士周一透露,中国农业发展银行上午在银行间债市招标发行的至多150亿元人民币七年期固息金融债,中标利率为3.99%;首场投标倍数1.63倍.[ID:nSB1744632]
对于短期市场表现,交易员认为,这还取决于资金面的情况.北京一大型银行交易员就称,临近月末,而且本周还有大量逆回购资金到期,所以预计流动性不会非常宽松,这可能限制现券表现.
不过上述上海的交易员则比较乐观,他表示,"估计逆回购还是会大量继续续上吧,我觉得现券这边的利率至少不会上很多吧.之前的调整也算比较到位,这两天应该比较稳定."
中国银行间市场周一资金状态相对宽松,质押式回购加权利率CNREPO=CFXS隔夜品种持稳,七天期品种则有所回落,并向同期限逆回购利率水平靠拢.[CN/CN]
央行上周公开市场共进行3,650亿元人民币逆回购操作,净投放量达2,780亿元,为连续第三周实现净投放,且净投放量创七个月来单周最高.
二级市场上剩余期限约6.986年的进出口行政策性金融债120312券最新报价tCN120312=CFXS为3.9637%,上日收报于3.9400%(完)
--发稿 康熙泽; 审校 黄凯
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)