〔中国债市动态〕现券收益率窄幅震荡,后市表现还看公开市场操作

路透北京8月27日电---中国银行间债市现券收益率周一早盘窄幅震荡,稍早招标的农发行七年期固息债中标利率没有大幅偏离二级市场,所以现券市场未受搅动.交易人士指出,月末因素加之本周逆回购到期资金偏大均令流动性承压,债市表现还看央行公开市场操作.

"(今天现券)基本没什么方向,投标结果基本上算是符合预期吧."上海一银行交易员称.对于周末部分机构降准预期再次落空,他认为,并未对现券市场早盘形成过大影响,但IRS(人民币利率互换)稍有反应.

业内人士周一透露,中国农业发展银行上午在银行间债市招标发行的至多150亿元人民币七年期固息金融债,中标利率为3.99%;首场投标倍数1.63倍.[ID:nSB1744632]

对于短期市场表现,交易员认为,这还取决于资金面的情况.北京一大型银行交易员就称,临近月末,而且本周还有大量逆回购资金到期,所以预计流动性不会非常宽松,这可能限制现券表现.

不过上述上海的交易员则比较乐观,他表示,"估计逆回购还是会大量继续续上吧,我觉得现券这边的利率至少不会上很多吧.之前的调整也算比较到位,这两天应该比较稳定."

中国银行间市场周一资金状态相对宽松,质押式回购加权利率CNREPO=CFXS隔夜品种持稳,七天期品种则有所回落,并向同期限逆回购利率水平靠拢.[CN/CN]

央行上周公开市场共进行3,650亿元人民币逆回购操作,净投放量达2,780亿元,为连续第三周实现净投放,且净投放量创七个月来单周最高.

二级市场上剩余期限约6.986年的进出口行政策性金融债120312券最新报价tCN120312=CFXS为3.9637%,上日收报于3.9400%(完)