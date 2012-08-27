〔中国汇市〕人民币中间价显着低开而即期小跌,阶段性震荡区间或已形成

* 欧元高位回落拖累中间价显着低开

* 但人民币即期汇价反应淡定,仅现小跌

* 人民币兑美元阶段性震荡区间或已形成

* 外围经济对人民币汇价影响的权重增大

路透上海8月27日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一早盘走弱.上周五欧元高位回落,受其拖累人民币中间价今日低开逾80点(bp),带动即期汇价小幅下行.

交易员表示,虽然今日中间价有所波动较显着,但人民币即期汇价反应相对冷静.进入8月以来,美元指数.DXY整体亦呈回落之势,刚需购汇盘规模较前减少.如消息面鲜有动静,人民币维持在6.34-6.40区间震荡或将成为短期主要市况.

北京时间11:01,人民币兑美元即期报6.3578元,上日收报6.3545元.人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日为6.3392元,较上一交易日6.3305元,低开87点(bp).

"今天到目前人民币走势还是挺正常的,虽然中间价开得低,但是即期汇价比较稳定,主要是8月以来美元整个8月份呈现回落,(购汇)需求没之前那么强."上海一银行交易员称.

上海另一银行交易员指出,目前人民币汇价处在中国央行合意范围内,因此近期汇价波动将更多受美元、欧元走势牵引,仍需密切关注美国量化宽松政策力度及欧洲困局解决进展.

周五的路透调查显示,多数分析师预计美联储(FED)不会在9月会议上同意出台新一轮债券购买措施.[ID:nSB1744760]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.4475/05,上日尾盘为6.4420.

北京时间11:22,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3610/20元,上一交易日尾盘报6.3565元.

东京汇市欧元兑美元EUR=报1.2514美元,从上周触及的七周高位回落后在周一亚洲盘初持稳,但若市场感到欧洲央行(ECB)可能推迟充实其化解欧债危机战略的内容,欧元可能进一步下滑.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 刘昕; 审校 曾祥进

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