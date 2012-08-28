《交易视点》首选流动性好中国利率品种,3-5年期适于波段交易--中信证券

路透北京8月28日电---中信证券最新发布的利率市场周报认为，目前国内经济增长的显着下行、欧债危机恶化、资金面大幅宽松同时发生的概率较低。因此在看不到明确的趋势性机会及资金面偏紧的环境中，保有流动性最好的品种仍然是策略首选。

具体来说，近期交易型机构可根据流动性状况在3-5年左右的利率产品上进行波段交易。考虑到1-3年段相对陡峭，我们认为目前3年左右国债的交易价值略好于5年期品种。

**汇丰PMI指数创年内新低**

8月份汇丰PMI指数为47.8，比7月份下降了1.5，为今年的最低点。生产指数、新订单指数和新出口订单指数都显着下降。

然而，产成品库存指数却重新上升，并创出了新高。表明后续企业仍将面临去库存的压力，经济仍面临下行风险。

**联储采取新宽松政策的可能性增加**

美联储公布的最近一次议息会议纪要显示，很多成员认为，除非短期内美国缓慢的经济复苏出现大幅提振，否则有必要推出新的宽松货币政策来刺激经济复苏。

然而，由于7月份新增非农就业人数的增加以及油价的上涨，一定程度上降低了美联储在9月份的议息会议中推出新一轮QE的可能性，但推出其它宽松政策的可能性仍较大，包括将联邦基金维持零利率的“前瞻性指引”时间从2014年底延后到2015年中。

**市场研判**

我们认为近期利率产品收益率的上行与年初有一定的相似性，都是在经济相对平稳，外围环境暂时稳定的情况下，由于资金面偏紧引起的。

但与4月份相比，当前的经济增长更弱，这也导致长端利率低于4月份，此外，当前资金面紧张的状况更甚于4月份。因此与4月份相比，当前的国债收益率曲线更平坦。

5月份的行情受三方面因素的推动：国内经济增长的显着下行、欧债危机恶化、资金面大幅宽松。我们认为短期内以上三个因素同时触发的可能性较低，因此在看不到明确的趋势性机会及资金面偏紧的环境中，我们认为保有流动性最好的品种仍然是策略首选。

考虑到逆回购的存在，资金面继续显着趋紧的可能性也较小。因此，我们认为，近期受资金面影响最大的3-5年利率产品均存在一定的交易价值，3-5年国债收益率的顶部应分别在3.0%和3.2%附近。

我们建议，近期交易型机构可根据流动性状况在3-5年左右的利率产品上进行波段交易。考虑到1-3年段相对陡峭，我们认为目前3年左右国债的交易价值略好于5年期品种。

一方面久期偏短，即使资金面进一步恶化，收益率上行带来的损失较小；另一方面，若流动性得以缓解，3年左右品种的下行幅度应超过5年左右的品种。(完)

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