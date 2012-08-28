《交易视点》首选流动性好中国利率品种,3-5年期适于波段交易--中信证券

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京8月28日电---中信证券最新发布的利率市场周报认为，目前国内经济增长的显着下行、欧债危机恶化、资金面大幅宽松同时发生的概率较低。因此在看不到明确的趋势性机会及资金面偏紧的环境中，保有流动性最好的品种仍然是策略首选。
具体来说，近期交易型机构可根据流动性状况在3-5年左右的利率产品上进行波段交易。考虑到1-3年段相对陡峭，我们认为目前3年左右国债的交易价值略好于5年期品种。
**汇丰PMI指数创年内新低**
8月份汇丰PMI指数为47.8，比7月份下降了1.5，为今年的最低点。生产指数、新订单指数和新出口订单指数都显着下降。
然而，产成品库存指数却重新上升，并创出了新高。表明后续企业仍将面临去库存的压力，经济仍面临下行风险。
**联储采取新宽松政策的可能性增加**
美联储公布的最近一次议息会议纪要显示，很多成员认为，除非短期内美国缓慢的经济复苏出现大幅提振，否则有必要推出新的宽松货币政策来刺激经济复苏。
然而，由于7月份新增非农就业人数的增加以及油价的上涨，一定程度上降低了美联储在9月份的议息会议中推出新一轮QE的可能性，但推出其它宽松政策的可能性仍较大，包括将联邦基金维持零利率的“前瞻性指引”时间从2014年底延后到2015年中。
**市场研判**
我们认为近期利率产品收益率的上行与年初有一定的相似性，都是在经济相对平稳，外围环境暂时稳定的情况下，由于资金面偏紧引起的。
但与4月份相比，当前的经济增长更弱，这也导致长端利率低于4月份，此外，当前资金面紧张的状况更甚于4月份。因此与4月份相比，当前的国债收益率曲线更平坦。
5月份的行情受三方面因素的推动：国内经济增长的显着下行、欧债危机恶化、资金面大幅宽松。我们认为短期内以上三个因素同时触发的可能性较低，因此在看不到明确的趋势性机会及资金面偏紧的环境中，我们认为保有流动性最好的品种仍然是策略首选。
考虑到逆回购的存在，资金面继续显着趋紧的可能性也较小。因此，我们认为，近期受资金面影响最大的3-5年利率产品均存在一定的交易价值，3-5年国债收益率的顶部应分别在3.0%和3.2%附近。
我们建议，近期交易型机构可根据流动性状况在3-5年左右的利率产品上进行波段交易。考虑到1-3年段相对陡峭，我们认为目前3年左右国债的交易价值略好于5年期品种。
一方面久期偏短，即使资金面进一步恶化，收益率上行带来的损失较小；另一方面，若流动性得以缓解，3年左右品种的下行幅度应超过5年左右的品种。(完)
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--整理 钟华; 审校 林高丽
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