《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--8月27日

路透上海8月27日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各 个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发 行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2012年8月27日-8月31日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 8/27 深 百洋股份 002696 2,200 23.90 36.21 国信证券 8/30 8/28 深 煌 上 煌 002695 3,098 30.00 47.62 国信证券 8/31 8/28 深 红旗连锁 002697 5,000 18.76 23.75 宏源证券 8/31 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金903.66亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1744696] ======================================================================================== 2.基金发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 安信目标收益 安信基金 农业银行 建设银行、招商证券等 8/27-9/21 债券基金 上投摩根中证 上投摩根 建设银行 招商银行、海通证券等 8/27-9/21 消费服务领先指数基金 南方金粮油 南方基金 工商银行 农业银行、银河证券等 8/27-9/21 商品股票基金 鹏华中证A股 鹏华基金 工商银行 建设银行、渤海证券等 8/27-9/20 资源产业指数分级基金 嘉实增强收益 嘉实基金 招商银行 中国银行、国泰君安等 8/27-9/19 定期开放债券基金 光大保德信添盛 光大保德信 交通银行 民生银行、申银万国等 8/24-9/3 双月理财债券基金 广发双债 广发基金 中国银行 农业银行、申银万国等 8/20-9/14 添利债券基金 德邦优化配置 德邦基金 交通银行 上海银行、齐鲁证券等 8/20-9/14 股票基金 易方达中小板 易 方 达 建设银行 交通银行、长江证券等 8/20-9/14 指数分级基金 银河主题策略 银河基金 中信银行 农业银行、国泰君安等 8/15-9/14 股票基金 浦银安盛幸福 浦银安盛 交通银行 招商银行、申银万国等 8/15-9/14 回报定期开放债券基金 汇添富多元 汇 添 富 中国银行 建设银行、渤海证券等 8/13-9/14 收益债券基金 中银保本混合基金 中银基金 招商银行 中国银行、招商银行等 8/13-9/14 募集份额目标不超过50亿份(不包括募集期利息) 浙商聚盈 浙商基金 交通银行 浦发银行、东方证券等 8/6-9/14 信用债债券基金 长盛同辉深证 长盛基金 建设银行 中国银行、银河证券等 8/20-9/7 100等权重指数分级基金 平安大华保本 平安大华 建设银行 交通银行、平安证券等 8/13-9/7 募集金额上限为48亿元(不包括募集期认购利息) 混合基金 富兰克林国海 国海富兰克林 农业银行 交通银行、国海证券等 8/6-9/7 恒久信用债券基金 招商安盈 招商基金 工商银行 中国银行、招商证券等 8/15-9/5 募集目标上限为50亿人民币(不包括募集期利息) 保本混合基金 博时信用债 博时基金 工商银行 中国银行、中信建投等 8/9-9/5 纯债债券基金 华安安心收益 华安基金 邮储银行 中国银行、信达证券等 8/6-9/5 债券基金 富国中国中小盘 富国基金 境内:工商银行 农业银行、海通证券等 8/13-8/31 预定募集规模为40亿元(包括募集期内认购资金利息) (香港上市)股票基金(QDII) 境外:香港上海汇丰银行 农银汇理深证 农银汇理 光大银行 建设银行、东方证券等 8/9-8/31 100指数增强基金 信达澳银消费 信达澳银 建设银行 招商银行、银河证券等 8/6-8/31 优选股票基金 泰信中证锐联 泰信基金 工商银行 北京银行、安信证券等 8/6-8/31 基本面400指数分级基金 诺德深证300 诺德基金 中国银行 交通银行、长江证券等 8/1-8/31 指数分级基金 鹏华纯债债券基金 鹏华基金 建设银行 农业银行、国信证券等 8/2-8/29 华商中证500 华商基金 工商银行 民生银行、中信证券等 8/1-8/28 指数分级基金 ======================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ---------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 国家开发银行 200 5年 浮息金融债 周一 武钢集团 60 3年 中期票据 周一 中国联通公司 150 两个月 超短期融资券 周二 国家电网公司 100 1年 短期融资券 周三 北京国有资本 100 5年 中期票据 周三 经营中心 国电集团 75 1年 短期融资券 周五 财政部 300 10年 固息国债 8/23-8/27 上海市 89 5/7年 地方政府债 8/24-8/28 ======================================================================================== 4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------------- 央票到期 正回购到期 逆回购到期 合计 10 300 -2,500 -2,190 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 财政部 固息国债 319.4 上周六 农发行 固息金融债 190.8 上周六 中国联通公司 短期融资券 150 上周六 国电集团 短期融资券 82 上周六 中国铁建 中期票据 100 上周六 ( 601186.SS )( 1186.HK ) 中国铝业公司 短期融资券 50 上周六 内蒙古等四省市 固息地方债 112 周五 注: 考虑到资金到账时间,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五. ======================================================================================= 2.本周新股资金解冻 ------------------------------------