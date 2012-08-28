《交易视点》离岸人民币债市不确定性增加,宜施相对防御策略--中信证券

路透北京8月28日电---中信证券最新发布的海外债券市场周报认为，9月国内外市场将迎来多个重大事件，市场不确定性显着增加。同时，香港人民币资金成本居高不下，也抑制了债券收益率下行的空间。

我们建议采取相对防御的定位，短期内仍应以政策性银行点心债和票息较高、流动性相对较好的高等级债券为主；低等级债券总体上低配，但对于下半年行业前景较好、具有国企背景的点心债可适当介入。

**离岸人民币市场流动性紧张加剧**

CNH HIBOR隔夜、7天报价利率继续攀升，周五，隔夜报3.8%，较两周前上升200bp，7天报3.8%，较两周前上升110bp；

CNH CCS曲线短端上移明显，1年期CNH CCS周五报2.58%，两周变动48bp；

离岸人民币存款证利率上升，中国建设银行香港于8月20日发行的1年期离岸人民币存款证利率达3.1%，创下了一年来的新高。

**点心债相关发行企业中期业绩喜忧参半**

近期，相关上市公司陆续公布半年报。顺周期行业企业，如晨鸣纸业等，盈利大幅下滑；

而电力行业在连年亏损后，经营压力有所减缓，大唐发电、华润电力等上半年净利润均有所增长。

此外，国内租赁行业龙头企业远东宏信半年报表现靓丽，营收和净利润同比分别大幅增长83.4%和64%。

**市场研判和投资策略**

由于9月国内外市场将迎来多个重大事件，市场不确定性显着增加。同时，香港人民币资金池难以做大，资金成本居高不下，也抑制了债券收益率下行的空间。

因此，我们建议采取相对防御的定位，短期内仍应以政策性银行点心债和票息较高、流动性相对较好的高等级债券（如迪拜EMIRATES银行债等）为主；

低等级债券总体上我们仍建议低配，但对于下半年行业前景较好、具有国企背景的点心债（如远东宏信债、大唐债等）可适当介入。

**远东宏信信用分析**

考虑到远东宏信在国内租赁行业中处于领先地位、收入来源和融资渠道多元化、实际控股股东中化集团良好的财务实力等因素，我们对远东宏信的内部评级为C3级（相当于国内外部评级的AA+级），该公司信用资质较为优良，其发行的点心债具有较好的配置价值。(完)

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