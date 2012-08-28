《交易视点》离岸人民币债市不确定性增加,宜施相对防御策略--中信证券

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京8月28日电---中信证券最新发布的海外债券市场周报认为，9月国内外市场将迎来多个重大事件，市场不确定性显着增加。同时，香港人民币资金成本居高不下，也抑制了债券收益率下行的空间。
我们建议采取相对防御的定位，短期内仍应以政策性银行点心债和票息较高、流动性相对较好的高等级债券为主；低等级债券总体上低配，但对于下半年行业前景较好、具有国企背景的点心债可适当介入。
**离岸人民币市场流动性紧张加剧**
CNH HIBOR隔夜、7天报价利率继续攀升，周五，隔夜报3.8%，较两周前上升200bp，7天报3.8%，较两周前上升110bp；
CNH CCS曲线短端上移明显，1年期CNH CCS周五报2.58%，两周变动48bp；
离岸人民币存款证利率上升，中国建设银行香港于8月20日发行的1年期离岸人民币存款证利率达3.1%，创下了一年来的新高。
**点心债相关发行企业中期业绩喜忧参半**
近期，相关上市公司陆续公布半年报。顺周期行业企业，如晨鸣纸业等，盈利大幅下滑；
而电力行业在连年亏损后，经营压力有所减缓，大唐发电、华润电力等上半年净利润均有所增长。
此外，国内租赁行业龙头企业远东宏信半年报表现靓丽，营收和净利润同比分别大幅增长83.4%和64%。
**市场研判和投资策略**
由于9月国内外市场将迎来多个重大事件，市场不确定性显着增加。同时，香港人民币资金池难以做大，资金成本居高不下，也抑制了债券收益率下行的空间。
因此，我们建议采取相对防御的定位，短期内仍应以政策性银行点心债和票息较高、流动性相对较好的高等级债券（如迪拜EMIRATES银行债等）为主；
低等级债券总体上我们仍建议低配，但对于下半年行业前景较好、具有国企背景的点心债（如远东宏信债、大唐债等）可适当介入。
**远东宏信信用分析**
考虑到远东宏信在国内租赁行业中处于领先地位、收入来源和融资渠道多元化、实际控股股东中化集团良好的财务实力等因素，我们对远东宏信的内部评级为C3级（相当于国内外部评级的AA+级），该公司信用资质较为优良，其发行的点心债具有较好的配置价值。(完)
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--整理 钟华; 审校 黄凯
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