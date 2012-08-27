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亚洲 | 2012年 8月 27日 星期一 12:22 BJT

〔东京汇市〕欧元兑美元持稳,但料受欧元区风险压制

* 欧元兑美元持稳,守在近来七周高位下方

* 市场关注欧元区情势发展

* 德国Ifo企业景气判断指数和欧洲央行执委亚斯穆森的讲话成为关注焦点

路透新加坡8月27日电---欧元兑美元周一持稳,在上周扬升后稍作喘息,但欧元的涨势料将受限,因未来几周欧洲将发生诸多重大事件.

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