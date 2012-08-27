〔意大利经济〕今年经济料萎缩2.1%,明年仍难实现增长--经济部长

路透罗马8月25日电---意大利晚邮报周六报导称,该国经济部长格雷利(Vittorio Grilli)预期今年经济将萎缩2.1%,明年继续表现平平,因全球危机恶化损及经济复苏前景.

上述预期凸显出意大利政府对经济衰退状况感到愈发悲观.意大利已陷入衰退至少一年,令该国降低2万亿(兆)欧元公共债务的努力受阻.

就在上个月格雷利还称,国内生产总值(GDP)今年将收缩2%,仍比稍早预估的收缩1.2%更加糟糕.他还打击了经济在明年回升的希望.

"就2013年而言,迹象表明经济增长将表现平平."晚邮报引述他周五在内阁会议的讲话称.

经济部拒绝置评.

格雷利本月稍早表示,经济增长状况恶化,意味着意大利可能无法达成降低赤字目标,即名义预算赤字相当于GDP的比例在2012年底达到1.7%,2013和2014年分别降至0.5%和0.1%.

不过意大利政府重申,计划在2013年实现经济增长调整后的预算平衡.该国对欧盟也作出了这一承诺.(完)