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亚洲 | 2012年 8月 27日 星期一 13:17 BJT

〔韩国评等〕穆迪上调韩国输出入银行等六家金融机构的债信评级

路透8月27日电---穆迪投资服务公司(Moody's)周五宣布,

* 上调六家韩国政府相关金融机构的信用评级

* 将这六家金融机构的外币长期优先无担保债务信用评级从A1上调至AA3

* 六家机构为韩国输出入银行、韩国中小企业银行、KOREA FINANCE CORP、KOREA HOUSING FINANCE CORP、韩国产业银行以及KOREA STUDENT AID FOUNDATION

* 所有六家金融机构的评级展望均为稳定

* 如有必要,韩国政府料及时为这些机构提供支持.(完)

--编译 王兴亚;审校 张若琪

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